Roma, l’arrivo di Mourinho preoccupa la città: i dettagli

Mourinho scalpita per arrivare a Roma, così come i tifosi. La città sta organizzando l’arrivo del tecnico per evitare assembramenti

La città di Roma è al lavoro per organizzare lo sbarco di José Mourinho nella Capitale. Il portoghese scalpita, così come i suoi nuovi tifosi che potrebbero riversarsi in massa per accoglierlo.

L’arrivo del tecnico su suolo romano è previsto per sabato prossimo, 3 luglio, all’aeroporto di Ciampino nell’area executive. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come la città stia predisponendo misure cautelative per evitare incidenti o assembramenti dei tifosi.

Gli esperti di logistica della Roma hanno effettuato un sopralluogo sulla pista di atterraggio per organizzare lo sbarco. Sono state già allertate anche le forze dell’ordine. Mourinho, per ragioni da ricondurre alla sicurezza sanitaria, potrebbe addirittura essere prelevato sotto bordo.

La presentazione ufficiale potrebbe avvenire poco tempo dopo il primo giro di tamponi, previsto il 5 luglio, e il luogo della conferenza dovrebbe essere uno spazio aperto in grado di ospitare la grossa mole di giornalisti previsti per tale evento.