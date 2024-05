Roma, l'amarezza social di Mancini: il suo post social a fine gara

Roma, il difensore giallorosso non riesce a superare l’eliminazione di ieri e pubblica sui social un post a riguardo

Termina in modo amaro l’avventura in Europa League per la Roma, la quale ieri non è riuscita per un soffio a ribaltare la partita con il Leverkusen. Uno dei protagonisti in negativo della gara della BayArena è stato Gianluca Mancini, il quale ha causato l’autorete che ha chiuso le speranze di rimonta.

L’ex Atalanta al termine della gara ha pubblicato un post social dove esterna la sua amarezza per la mancata impresa

PAROLE – Finisce un altro percorso in Europa pieno di emozioni, notti indimenticabili, battaglie a testa alta. Tutti insieme, in campo e fuori. Salutiamo l’Europa con amarezza e consapevolezza di aver dato l’anima per questi colori, con la testa già ai prossimi impegni… e pronti a ritornare presto, da grande gruppo. Da famiglia. Da Roma