Maurizio Costanzo alla Roma? Il conduttore nella squadra di Mourinho

La Roma pensa a un ingresso di Maurizio Costanzo in società: ecco tutti i dettagli legati allo storico conduttore

In casa Roma si pensa a un riassetto e a una riorganizzazione societaria. Ed ecco che spunta un nome molto originale e particolare che potrebbe far parte del quadro dirigenziale

Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti la Roma avrebbe intenzione di ingaggiare Maurizio Costanzo come consulente per la comunicazione. Un ruolo simile a quello svolto in passato da Francesco Totti, con il conduttore che mettere al servizio del club giallorosso la sua grandissima esperienza.