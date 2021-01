Roma, grave incidente in auto per De Sanctis: non è in pericolo di vita

Morgan De Sanctis è stato coinvolto in un grave incidente stradale nella notte. Operato d’urgenza al Gemelli sarebbe ora fuori pericolo

Sono ore di apprensione in casa Roma. Morgan De Sanctis, dirigente della Roma, nella notte è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale in via Cristoforo Colombo. L’ex portiere è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli dove è stato operato a seguito di una emorragia all’addome.

A De Sanctis è stata asportata la milza e al momento si troverebbe in terapia intensiva, ma non in pericolo di vita.