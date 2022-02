Roma, sanzionati Mourinho e Pinto: la decisione del Giudice Sportivo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roma, il Giudice Sportivo ha deciso: due giornate di squalifica più ammenda a Mourinho e Tiago Pinto. Le motivazioni

Il giudice sportivo ha condannato José Mourinho a due giornate di squalifica e un’ammenda di 20 mila euro per aver mimato il gesto del telefono all’arbitro Pairetto. Stop fino all’8 marzo anche per Tiago Pinto e due giornate al preparatore dei portieri giallorossi.

Squalifica per una giornata e ammenda di 10 mila euro anche per Gian Piero Gasperini per aver platealmente contestato una decisione arbitrale contro la Fiorentina.