I giocatori della Roma si allenano per le vie di Casal Palocco: una grave violazione del dpcm emanato per l’emergenza Coronavirus

Un video inequivocabile: la Roma si allena per le vie di Casal Palocco. Preparatore atletico e giocatori che rispondono alle direttive: le immagini stanno circolando in queste ore sul web e parlano chiaro. Nessuna misura di distanziamento, niente mascherine, nessuna precauzione: una violazione del decreto emanato dal governo in piena regola, soprattutto se si prende in considerazione l’assembramento di persone.

A violare ogni disposizione è la società giallorossa: tra i protagonisti si distingue chiaramente Perotti in tenuta ufficiale. Una mossa che non è piaciuta al mondo dello sport, soprattutto dopo i forti attacchi che il Presidente della Lazio, Lotito, ha subito per aver proposto la ripresa degli allenamenti in piena sicurezza.