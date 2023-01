Roma-Genoa, Zaniolo: bestemmia in diretta contro la terna arbitrale

Zaniolo, clamoroso scivolone per l’ex Inter il quale durante la sfida di Coppa Italia bestemmia nei confronti della terna arbitrale

Clamoroso quello che è accaduto durante la sfida tra Roma e Genoa, che ha visto protagonista Nicolò Zaniolo. L’ex Inter è stato immortalato dalle telecamere di sportmediaset discutere in maniera molto animata, per un fallo non concesso ai suoi danni. Le telecamere televisive hanno ripreso purtroppo per lui interamente una bestemmia «E’ fallo p******»