Roma, Fonseca punta il quarto posto: le soluzioni per il tecnico

Paulo Fonseca punta il quarto posto in classifica e studia le soluzioni per raggiungerlo. Le ultimissime in casa Roma

Dopo essere stata raggiunta dalla Lazio, la Roma non molla l’obiettivo quarto. Resta un traguardo complicato e decisivo, ma Fonseca studia le soluzioni per raggiungerlo.

Come spiega Il Messaggero, il tecnico portoghese punta forte su Pedro, appena rientrato in gruppo, ed El Shaarawy, acquistato nel mercato di gennaio. Saranno loro due i jolly su cui punterà il portoghese per il salto in Champions.