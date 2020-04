Roma, Fonseca: «Difficile dire se la stagione finirà ma sarebbe importante farlo»

Roma, le parole di Paulo Fonseca in merito ad una possibile ripresa del campionato anche in estate

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua in merito ad un possibile proseguo della stagione.

«La salute di tutti è la cosa più importante, quindi ora è difficile dire se la stagione si potrà concludere, ma sarebbe importante farlo, anche giocando in estate. In questo momento dobbiamo essere sensibili ed aiutare. Noi, come Roma, siamo pronti, è un momento troppo difficile per tutti. Li teniamo sotto controllo su come lavorano a casa, sul peso e sulla alimentazione. Bisognerà sapere quando ricominceremo e quando comincerà la prossima stagione ma credo che in poco tempo saremo pronti per iniziare».