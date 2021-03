Roma, Fonseca: «Manca la mentalità contro le big. Non siamo esistiti»

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli: le dichiarazioni dell’allenatore della Roma

PRESTAZIONE – «Non abbiamo la mentalità per lottare contro le big. Ho visto una squadra senza coraggio nel primo coraggio, non siamo esistiti. La responsabilità è di tutti, non possiamo avere paura di perdere. Nel secondo tempo, invece, abbiamo visto una squadra totalmente diversa. Questo dimostra che abbiamo delle capacità, ma perché non metterle in pratica già dall’inizio? È tutta una questione di atteggiamento».