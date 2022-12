Roma, Fonseca: «I sei gol presi a Manchester? Ecco come è andata...»

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, ha parlato della sua esperienza sulla panchina giallorossa: le parole

Le parole di Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, per le pagine del Corriere dello Sport:

ROMA – «Perché Mou fa fatica? Perché in Italia è dura. C’è molta concorrenza per l’alta classifica. Questa Roma è più forte della mia? Non posso dire il contrario. Mi sembra evidente. Basta guardare gli investimenti che i Friedkin hanno stanziato sul mercato. Dzeko? Per la mia Roma era come Ronaldo oggi per il Portogallo, non era un campione semplice da gestire».

SEI GOL PRESI A MANCHESTER – «Non avevo più cambi perché ne avevo dovuti fare tre nel primo tempo. Purtroppo la squadra perse sicurezza dopo il 2-2, che non dovevamo concedere a campo aperto, e finì male».