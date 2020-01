Dopo la vittoria della Roma contro il Genoa, le dichiarazioni di Fonseca in vista del derby con la Lazio

La Roma vince contro il Genoa e punta la Lazio. Gli animi sono già caldi, ma a riportare la testa al calendario è mister Fonseca che – a Sky Sport – ha dichiarato:

«Il derby? So che è una partita speciale per tutti. Per me è più facile, siamo contati e non posso scegliere. Noi vogliamo vincerlo, prima però c’è la Juventus in Coppa Italia».