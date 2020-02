Roma Femminile, l’ex Labate: «Tifo Lazio ma so separare la passione dal lavoro»

Roma Femminile, le parole della calciatrice Camilla Labate che da tifosa laziale riesce a scindere le due cose

Un’aquilotta per passione, calciatrice di professione: Camilla Labate fa parte del Sassuolo femminile e milita nella Nazionale U23. Nel suo passato c’è stata anche una parentesi in giallorosso ma sempre con la Lazio come fede. Secondo VoceGiallorossa.it infatti la ragazza ha sempre sostenuto la sua passione biancoceleste e ha risposto così alla domanda relativa a una foto apparsa su Instagram che la ritrae con la maglia della Lazio mentre gioisce per la squadra di Inzaghi. Ecco cos’ha risposto la calciatrice:

«Diciamo che sono sempre riuscita a separare l’amore per la mia squadra del cuore dall’amore per ciò che faccio tutti i giorni, ed essere in una società come la Roma è sempre stata una gratificazione incredibile. Non ringrazierò mai abbastanza il club giallorosso per l’esperienza meravigliosa che ho vissuto lo scorso anno».