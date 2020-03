Roma, l’ex Balbo: «Chi vince lo scudetto? No di sicuro la Lazio»

L’ex giallorosso è sicuro: la Lazio non vincerà lo scudetto quest’anno anche se la Serie A dovesse finire a dicembre

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha bloccato l’Italia e con lei la maggior parte delle strutture che la sorreggono: lo sport infatti ha subito grandi cambiamenti. La Serie A ad esempio è per il momento sospesa ed è a rischio il ritorno sul campo per terminare la stagione. I pronostici però per l’assegnazione dello Scudetto non finiscono e molti fra gli addetti ai lavori si cimentano ancora in qualche previsione: tra questi c’è anche Abel Balbo.

L’ex giallorosso infatti ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport e ha detto la sua sul primo posto da guadagnare che, secondo lui, non riguarderà la Lazio. Ecco le sue parole:

«Se la Lazio vince lo scudetto? Dobbiamo essere sportivi e accettarlo. Ma non lo vince. Spero solo che non si falsino le regole, la Serie A deve essere giocata per intero a costo di chiudere a dicembre. Niente playoff, niente congelamento della classifica. Qui ognuno tira l’acqua al suo mulino. Anche se il prossimo anno c’è l’Europeo, si troverà una formula per accorciare la prossima stagione. Non è professionale alterare in corsa un torneo costruito per avere una certa durata».