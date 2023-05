Roma, El Shaarawy: Confermata la lesione al flessore della coscia destra

El Shaarawy, il giocatore giallorosso si è sottoposto agli esami di controllo ed è stata confermata la lesione al flessore

La partita del Brianteo ha lasciato strascichi non indifferenti in casa Roma, che in vista dell’Inter si trova a dover fare i conti con un altra assenza pesante. Si tratta di El Shaarawy, il quale secondo quanto riporta Tuttomercatoweb ha svolto gli esami di rito dopo il suo infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo ieri. All’ex Milan è stata confermata la lesione al flessore della coscia destra.