Roma, Dzeko: «Faccio i complimenti ad Immobile, ma spero non segni domenica…»

Nel post partita di Genoa-Roma, Dzeko ha commentato così il prossimo impegno della squadra: il derby con la Lazio

La Roma passa sul campo di Marassi, vincendo per 3 a 1 contro il Genoa. A segno è andato anche Edin Dzeko, gol che di fatto ha chiuso la gara al 74′. Al termine del match, il giocatore – davanti alle telecamere di Sky Sport – ha parlato del prossimo impegno della squadra: il derby della Capitale. Immancabile un commento anche sulla grande stagione di Immobile che ieri ha messo ha siglato la rete numero 23 di questa stagione. Ecco le sue dichiarazioni:

«Non sarà un derby tra noi due. Gli faccio i complimenti, spero che domenica non segni…(ride, ndr). Poi dopo domenica può ricominciare. Oggi era importante vincere soprattutto dopo due partite che secondo me abbiamo regalato e anche per affrontare il derby con più fiducia».