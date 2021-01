Calciomercato Roma, Dzeko fuori rosa? L’occasione di gennaio

Dzeko out contro lo Spezia per le conseguenze dell’ammutinamento a Trigoria. Ora Friedkin valuta la cessione? La situazione

Lo scontro totale di giovedì a Trigoria tra i giocatori, capitanati da Edin Dzeko, e Fonseca, rischia di avere conseguenze immediate e devastanti per la Roma. L’allenatore infatti, alla vigilia dello Spezia, ha annunciato che il bosniaco non sarà della partita, ufficialmente per un problema fisico ma ufficiosamente a causa dell’ammutinamento in allenamento. Il simbolo della fronda giallorossa rischia di pagare per tutti: fuori rosa e molto probabilmente a un passo dall’addio, l’ennesimo colpo di scena di una carriera di alti e bassi, anche sul mercato. E’ stato vicinissimo dall’Inter, poi prima scelta di Pirlo e promesso sposo della Juventus, che ha poi virato su Suarez e infine Morata.

