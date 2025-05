Roma, Dovbyk sotto esame? Il futuro del giallorosso sarebbe incerto. La situazione

Condividi via email

Roma, Dovbyk sotto esame? Il futuro del giallorosso sarebbe incerto. Le novità

Sedici gol al primo anno con la Roma, ma per Artem Dovbyk il bilancio resta agrodolce. Il centravanti ucraino, costato 40 milioni (bonus inclusi), mostra un rendimento altalenante, faticando a incidere nei big match e a partecipare alla manovra di squadra, nonostante le indubbie doti fisiche. Una situazione che lo pone inevitabilmente sotto esame in questo finale di stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.



Ranieri non ha potuto nascondere che le valutazioni finali saranno fatte a fine campionato (“Quello che avverrà dopo sono altre considerazioni, vale per Dovbyk e vale per tutti”), glissando sulla domanda se l’ucraino sia incedibile o meno.