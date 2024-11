Roma, tanti candidati per il dopo Juric: ma in pole c’è un nome a sorpresa. Le ultime

Roma, dopo l’esonero di Ivan Juric si cerca il sostituto adatto che possa risollevare la squadra giallorossa

Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Bologna, la Roma ha deciso di esonerare Ivan Juric. Il croato aveva preso il posto di Daniele De Rossi, ma non è riuscito a risollevare la squadra. Ora la dirigenza giallorossa è alla ricerca di un sostituto e i nomi che circolano sono molti.

Da Mancini a Lampard, passando per Allegri ed un ritorno di De Rossi. Secondo Il Corriere dello Sport, però, Rudi Garcia sarebbe in pole per sedersi sulla panchina della Roma. Per il tecnico francese si tratterebbe di un ritorno dopo l’esperienza tra il 2013 ed il 2016.