Roma, c’è chi dice no a De Rossi: il laziale Pinzi rifiuta quell’offerta

Roma, c’è anche chi dice di no alle proposte di De Rossi: è il caso del laziale Giampiero Pinzi, che ha rifiutato quell’offerta

Come spiegato da Gianluca Di Marzio, Giampiero Pinzi non entrerà a far parte dello staff tecnico di Daniele De Rossi, nuovo allenatore della Roma dopo l’esonero di Mourinho.

Questo perchè l’ex centrocampista, per anni colonna dell’Udinese, porta nel cuore i colori biancocelesti e il suo amore per la Lazio gli avrebbe impedito di lavorare con i giallorossi.