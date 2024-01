Roma-Cremonese, dubbi sul rigore assegnato nel finale ai giallorossi nel match di Coppa Italia. Ma il Var lo conferma

La Roma, all’85’, ha ribaltato la Cremonese con il 2-1 messo a segno da Dybala su calcio di rigore.

Dubbi sulla massima punizione per i giallorossi, con Spinazzola a terra in area per un leggero contatto con Sernicola. Il veloce check con il Var ha confermato la massima punizione, tra le proteste laziali e non sui social.