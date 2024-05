Roma, che tegola per De Rossi: per un titolare la sua stagione è finita!

Roma, brutte notizie per il tecnico giallorosso il quale dovrà fare a meno per il termine della stagione di un titolare

La stagione sta per concludersi e le squadre si apprestano ad accelerare i tempi affinché riescano a raggiungere i propri obiettivi tra cui la Roma. In casa giallorossa però non arrivano buone notizie per De Rossi in vista del finale di campionato.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale del club capitolino, il tecnico dovrà fare a meno di Spinazzola il quale ha riscontrato una lesione del flessore destro. L’ex Juve era uscito anzitempo con il Leverkusen e avrà due settimane di stop.