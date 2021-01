Prime conseguenze in casa Roma dopo la clamorosa vista di ieri sera in Coppa Italia contro lo Spezia: licenziati Gombar e Zubiria

Prime conseguenze in casa Roma dopo la clamorosa svista di ieri sera in Coppa Italia contro lo Spezia. La sostituzione in più effettuata nei supplementari, e costata la sconfitta a tavolino, ha portato la società giallorossa a licenziare il team manager Gianluca Gombar e il Global Sport Officier Manolo Zubiria. A riportarlo è La Stampa.