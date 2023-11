Roma, il calendario ti punisce? Il dato che smentisce Mourinho verso il derby

Il calendario penalizza la Roma? Ecco il particolare dato sul tecnico Josè Mourinho verso il derby con la Lazio

Diminuiscono i giorni e cresce la tensione in previsione del prossimo derby della Capitale tra Lazio e Roma. In particolar modo, proprio in previsione della stracittadina un fattore sembrerebbe mettere i bastoni tra le ruote a Josè Mourinho e i suoi giocatori: il calendario. Nell’analisi del Corriere dello Sport si evince come le molteplici partite ravvicinate potrebbero impensierire il tecnico portoghese. Ad esempio, la Roma avrà appena due giorni di riposo completi tra il precedente match di Europa League con lo Slavia Praga e la partita con i ragazzi di Sarri.

Come evidenziato da TMW, un dato curioso potrebbe emergere però dall’analisi delle ultime partite del club giallorosso. In Serie A infatti, lo stesso Mourinho è il secondo allenatore per il minor numero di sostituzioni effettuate da inizio campionato. Primo in questa particolare classifica Alberto Gilardino del Genoa.