Roma Brighton, clamorosa decisione degli inglesi: De Rossi trema, risultato a rischio? Cosa succede. Le ultime

Come riportato dal The Athletic, sembra ci siano stati diversi episodi spiacevoli sugli spalti e non solo durante la gara tra Roma e Brighton, che hanno portato la società inglese a intervenire rivolgendosi alla Uefa. L’episodio incriminato è legato a un cartello omofobo mostrato verso il settore ospiti da parte di un tifoso romanista.

Inoltre il Brighton ha sporto un reclamo sul terzo gol della Roma segnato da Mancini: vorrebbe esaminare nuovamente il check del Var che ha portato a convalidare la rete del numero 23, visto che i replay mostrerebbero la sua posizioni irregolare sul cross di El Sharaawy. Per concludere, gli inglesi avrebbero chiamato a testimoniare anche un delegato Uefa sul fatto che i propri tifosi siano stati colpiti da bottiglie, monete e accendini arrivati dal settore ospiti.