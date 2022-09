Roma, Belotti: «Vogliamo vincere partita dopo partita»

L’attaccante della Roma Belotti si è presentato in conferenza stampa e ha subito lanciato la sfida alle avversarie

LE PAROLE – «Sarà una stagione particolare per via del mondiale. La vedo anche come un’opportunità per chi non va al Mondiale di mettersi subito in condizione perché poi da gennaio fino a giugno ci saranno tante partite. La Roma ha una rosa ampia e ci sarà bisogno di tutti. L’obiettivo principale della Roma è vincere partita dopo partita. Quando sono arrivato, già dal primo giorno ho percepito la voglia che c’è di vincere anche in allenamento. La Roma può vincere tutte le partite. In ogni partita dobbiamo focalizzarci sul vincere, poi dove arriveremo si vedrà alla fine. Mai porsi dei limiti».