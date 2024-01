Roma, Angelino non ha avuto dubbi: «Quando ho sentito la chiamata ho subito detto si»

Angelino, il nuovo acquisto giallorosso rilascia le sue prime parole da nuovo giocatore della Roma ai canali del club

In occasione della presentazione come nuovo acquisto di calciomercato della Roma, Angelino ai microfoni del canale ufficiale del club rilascia queste sue prime dichiarazioni

PAROLE – Quando ho sentito pronunciare la parola Roma, non ho avuto la minima esitazione. E oggi mi rende orgoglioso entrare a far parte di un grande Club, con un’incredibile storia alle spalle e una squadra ricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione