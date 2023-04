Roma, allarme per l’arrivo dei tifosi del Feyenoord. La situazione. L’ordinanza di divieto di trasferta per i tifosi olandesi sembra che non basterà

Come riporta Leggo l’ordinanza di divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord per la sfida contro la Roma potrebbe non bastare a scongiurare il rischio di scontri.

Per la sfida in programma giovedì 20 aprile si attende comunque un’ondata di tifosi che arriveranno a Roma per creare il solito disordine, per questo, in vista di un possibile caos le autorità italiane hanno inviato una comunicazione a tutti gli hotel della città da parte di Federalberghi (in coordinazione con la Digos) per avvertirli dell’ “alta probabilità di un numero cospicuo di tifosi olandesi che alloggeranno in strutture della capitale nonostante il divieto”. Inoltre è richiesta anche la cooperazione tra albergatori e autorità in caso di prenotazioni sospette dall’Olanda.