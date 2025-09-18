Roma, allarme in difesa: Hermoso a rischio per il derby contro la Lazio! Le ultime

Roma, allarme in difesa per Gasperini: Hermoso a rischio per il derby contro la Lazio! Le ultimissime sui giallorossi

A pochi giorni dal derby della Capitale contro la Lazio, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico, arrivano notizie poco rassicuranti dall’allenamento della AS Roma. Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, allenatore esperto e noto per il suo calcio offensivo e organizzato, potrebbe dover fare i conti con un’assenza pesante.

Durante la seduta mattutina, infatti, Mario Hermoso, difensore centrale spagnolo classe 1995, si è fermato anzitempo a causa di un problema fisico. L’ex Atletico Madrid, titolare in tutte e tre le prime gare di campionato, avrebbe accusato un affaticamento muscolare. Lo staff medico della Roma sta monitorando le sue condizioni minuto per minuto per capire se potrà essere disponibile per la stracittadina contro la squadra di Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste dal gioco rapido e verticale.

Non solo Hermoso: assente anche Wesley, giovane centrocampista brasiliano, fermato da problemi gastrointestinali.

Le alternative di Gasperini in caso di forfait

Se Hermoso non dovesse recuperare in tempo, Gasperini dovrà scegliere il sostituto per completare la linea difensiva. Le opzioni principali sono due: Zeki Çelik e Daniele Ghilardi, difensore italiano ex Hellas Verona, alla ricerca dell’esordio ufficiale con la maglia giallorossa.

Entrambi offrono caratteristiche diverse: Çelik garantisce spinta e velocità sulla fascia, mentre Ghilardi è più strutturato fisicamente e abile nel gioco aereo. La scelta dipenderà anche dall’approccio tattico che Gasperini vorrà adottare contro la Lazio.

Un’assenza che peserebbe

La possibile indisponibilità di Hermoso rappresenterebbe un problema non da poco per la Roma. Il difensore spagnolo, forte nell’anticipo e nella costruzione dal basso, è diventato rapidamente un punto di riferimento per la retroguardia giallorossa. La sua assenza costringerebbe Gasperini a rivedere equilibri e meccanismi difensivi proprio alla vigilia di una delle partite più sentite della stagione.

La situazione resta in evoluzione: la Roma spera di recuperare Hermoso per il derby, ma si prepara anche a un piano B per non farsi trovare impreparata nella sfida più attesa dai tifosi.