Roma, aggrediti due tifosi del Celtic

Roma, violenza nella notte dove due tifosi del Celtic sono stati accoltellati, non sono in gravi condizioni

Una gara ad alto rischio, così è stato definito il match di questa sera tra Lazio e Celtic. Saranno infatti circa 9.000 gli scozzesi che arriveranno nella Capitale.

La tensione è alta e già questa sera si è verificato il primo episodio di violenza. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti due tifosi: un inglese e un tedesco sarebbero stati accoltellati nella notte. Per fortuna le ferite sono lievi ed entrambi non sono in gravi condizioni.