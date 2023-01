Sassuolo, Rogerio: «Lazio? Alle difficoltà abbiamo sempre reagito»

Rogerio, terzino del Sassuolo, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di oggi contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Il terzino del Sassuolo, Rogerio, ha parlato a Sky nel pre-partita della gara con la Lazio:

«Da quando sono io qui abbiamo avuto momenti difficili in tutte le stagioni, ma abbiamo sempre risposto. La squadra non è abituata a lottare per questi posti ma è dove ci ritroviamo e dobbiamo dare il massimo per uscirne il più presto possibile».