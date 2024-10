Rodia a LSC: «Zaccagni? Non c’è stato il tempo per farlo riprendere. Ecco quando torna Lazzari»

Fabio Rodia, medico dei biancocelesti, ha parlato così delle condizioni di Lazzari e Zaccagni nel post-partita di Lazio-Genoa

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il medico della Lazio Fabio Rodia ha parlato così delle condizioni di Zaccagni e Lazzari:

PAROLE – «Zaccagni ha avuto un attacco grastrointerico acuto, si è verificato in mattinata e non c’è stato il tempo per farlo riprendere. Guendouzi? Stiamo facendo un ottimo lavoro anche per la sua grossa disponibilità e voglia di dare un contributo alla squadra. Lazzari ritengo che sta andando tutto nel migliore dei modi quindi siamo prossimi al rientro in squadra».