Dott. Rodia: «Trauma contusivo per Lazzari, ma non preoccupa. E Immobile...»

Il dott. Rodia ha parlato nel post partita di Roma-Lazio. Queste le dichiarazioni del medico della Lazio.

LAZZARI – «Partita intensa e vivace, durata anche parecchio. Unico intervento importante per Lazzari, che ha riportato un importante trauma contusivo importante alla spalla destra, ora abbiamo delle valutazioni da fare nei prossimi giorni ma non sono particolarmente preoccupato. La sostituzione non è stata per il dolore, ma per motivi tecnici».

IMMOBILE – «»Abbiamo parlato di una lesione di medio grado al bicipite femorale, oggi sono tre settimana. Andiamo avanti sulla nostra tabella di marcia con cauto ottimismo perchè tutto procede bene».