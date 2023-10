Rodia: «Infortuni? La squadra sta bene, Zaccagni sta recuperando» Le parole del dottore

Nel post gara di Sassuolo Lazio, il medico bianconceleste, Fabio Rodia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club della situazione infortuni.

CONDIZIONE- «A livello generale la squadra sta bene, abbiamo avuto qualche piccolo problema nel recupero di qualche acciaccato con Provedel, Zaccagni e Immobile ma alla fine anche questa volta siamo riusciti a dare una rosa al completo all’allenatore»

ZACCAGNI «Zaccagni ha avuto questo trauma distorsivo con l’Atalanta, poi ha dovuto interrompere il percorso che avevamo stabilito per rispondere alla convocazione della Nazionale, lui ci teneva molto a giocare la gara di Wembley, poi abbiamo ripreso il percorso riabilitativo. Ci aspettiamo di vederlo nelle prossima gare al meglio. Per noi medici è un impegno importante avere i calciatori in nazionale, dobbiamo interagire con i vari colleghi e ci sono ovviamente interessi diversi. Noi a preservare il calciatore, il giocatore e lo staff della nazionale a giocare. Dobbiamo arrivare a un compromesso per l’incolumità dei calciatori stessi, indipendentemente da squadra e nazionali. E devo dire che da parte dei medici Azzurri abbiamo avuto grande collaborazione»