Rodia a LSC: «Il bilancio degli infortunati è positivo in riferimento agli anni scorsi»

Rodia, il medico della Lazio fa il punto e un bilancio sugli infortunati della Lazio e rilascia alcune dichiarazioni a LSC

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il medico della Lazio Rodia, il quale fa un bilancio riguardo gli infortunati in casa biancoceleste di quest anno e non solo

PAROLE – Il bilancio è stato molto molto positivo in riferimento agli anni scorsi e anche agli infortuni delle altre squadre. Questo è il frutto del lavoro molto intenso di squadra che abbiamo effettuato tutto l’anno in sinergia con medici e fisioterapisti che hanno fatto un grande lavoro. Questo è un punto di partenza e non di arrivo perché ogni anno dobbiamo alzare l’asticella sia nel prevenire che nel curare gli infortuni quando si presentano. Quest’anno i risultati sono positivi come avete visto. Su Cataldi sono state fatte polemiche che non hanno elementi costruttivi per la squadra, noi abbiamo risposto con i fatti facendo un recupero secondo quella che era la nostra previsione. Ringrazio i colleghi con cui lavoro con grande sinergia e rispetto dei ruoli