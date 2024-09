Rocchi: «Il rigore? L’ ingresso in area  l’ingresso in area, di per sé non più SANZIONABILE, ecco perchè»

Rocchi, il designatore arbitrale intervistato rilascia alcune dichiarazioni riguardo le regole del calcio per la stagione iniziata

Intervistato da Radio Deejay, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato delle regole del gioco per la stagione di serie A cominciata. Ecco cos ha detto

PAROLE – Sul rigore, l’ingresso in area, di per sé non più sanzionabile a meno che non vada a intervenire sull’azione. Sembrerebbe una depenalizzazione della regola, ma in realtà va a penalizzare molto sia attaccanti che difensori: l’obiettivo è cercare di tenere sempre più possibile i giocatori fuori durante la battuta di un calcio di rigore

Fallo di mano cambiato? In realtà non è cambiato niente, solo l’applicazione disciplinare. È stato ristretto il campo: il fallo di mano in area non sarà più da ammonizione, è stato derubricato a semplice fallo di gioco. Resta l’espulsione per l’ostruzione a rete, se il gesto di mano è stato considerato deliberato. Se si evita una rete, per esserci anche l’espulsione, deve essere un gesto interpretato non come istintivo, ma come una parata vera e propria