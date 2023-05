Rocchi contro Mourinho: «Non mi ha ascoltato, avevo chiesto...»

Rocchi, in occasione della Milano Football Week il designatore arbitrale ha parlato della diatriba tra il portoghese e Chiffi

In occasione della Milano Football Week ha parlato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, il quale rilascia alcune dichiarazioni sulla diatriba tra Chiffi e Mourinho dopo il match di Monza-Roma

PAROLE – Io sono rimasto dispiaciuto soprattutto perché ho chiesto collaborazione a tutti gli allenatori di non parlare possibilmente degli arbitri, che è un passaggio culturale. Cerchiamo di smorzare i toni, magari già al lunedì mattina si sarebbe parlato diversamente. Io ero dispiaciuto perché avevo fatto un discorso e purtroppo non sono stato ascoltato. Per me la giornata perfetta è quando non vengono espulsi allenatori, se ho sei espulsi per me è una sconfitta e sono molto triste. Lì Chiffi tra l’altro aveva fatto una buona gara