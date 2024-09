Rocchi e il CASO BRACCIALETTO: «Non voglio neanche perderci tempo, hanno CREATO una storia»

Rocchi, la RISPOSTA alla polemica per il CASO BRACCIALETTO: «Storia creata, non merita IMPORTANZA» Le parole del capo designatore

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A, è tornato a parlare della polemica social scoppiata dopo una sua foto che lo ritrae in tribuna hospitality, con un braccialetto dell’Inter, durante la sfida con l’Atalanta. La parole a Deejay Football Club:

PAROLE- «Non vorrei neanche perderci del tempo su quella questione. Spesso e volentieri sono in tribuna, mi danno questi braccialetti per accedere in determinate aree. E’ stata creata una storia, le va data l’importanza che ha».