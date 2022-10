Roby Facchinetti: «Immobile un trascinatore, con l’Atalanta gara apertissima»

Roby Facchinetti – leader dei Pooh – è anche un grande tifoso dell’Atalanta e ha analizzato così la gara con la Lazio

Roby Facchinetti, leader dei Pooh e grande tifoso dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la gara di domenica tra i nerazzurri e la Lazio. Ecco le sue parole:

ATALANTA – «Sono un tifosissimo dell’Atalanta, ho scritto due inni per la Dea. Forse il più gettonato è l’ultimo, è quello che ogni tanto si sente allo stadio. L’ho fatto da tifoso di una squadra che nel tempo ha sofferto molto. Ora parliamo di una grande realtà, la squadra è forte, ha fatto la Champions grazie ad una società importante ed un tecnico come Gasperini. Lui è un mago veramente, ha ottenuto risultati partendo da un fatturato non alto. Senza spendere grandi cifre hanno ottenuto risultati straordinari. È un esempio da seguire non solo in Italia».

LAZIO – «Sarà una gara apertissima, l’Atalanta farà di tutto di mantenere il secondo posto, mentre la squadra di Sarri ha bisogno di punti per restare in alto. Lasciamo fare alla sorte, certo quella di Immobile è stata una grande perdita. Quando accadono queste cose qui per la squadra deve essere un’opportunità per dare di più, per tirare fuori quelle energie nascoste che a volte sono più potenti di quelle che conosciamo. Immobile è il trascinatore, non solo il bomber».