Pruzzo non ha dubbi: «La Roma non è più forte della Lazio»

Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma, ha ammesso di non ritenere la rosa dei giallorossi superiore a quella della Lazio: le sue parole

Intervenuto a Radio Radio Mattino, Roberto Pruzzo ha parlato delle rose di Lazio e Roma in vista del Derby di domenica pomeriggio:

«Fatevene una ragione, la Roma è ancora in corsa in Europa. E poi vedo le squadre della Conference League e noto che sono più forti di quella della Europa League. Vedo, purtroppo, sbagliare tutti i passaggi, anche i più semplici, e questo alla lunga incide sulla partita. Alcuni sono sottotono, Zaniolo in primis. C’è tanta difficoltà a raggiungere l’area avversaria, i cambi hanno aiutato un po’. I due esterni iniziali sono inutili, non ti danno niente. Meno male che c’è Abraham… Non vedo tanta differenza tra Roma e Lazio. La prestazione di ieri ha deluso le aspettative. Non riuscivano a fare un passaggio o una scelta giusta. L’avversario era quasi inesistente. Abraham da solo non può fare tutto ma sta già facendo molto. La rosa della Lazio non è inferiore a quella della Roma».