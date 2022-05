Mancini consigli Immobile: «Legga di meno e stia tranquillo»

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato di Ciro Immobile consigliandolo per il futuro: le sue dichiarazioni

Roberto Mancini, parlando al forum ‘Il calcio che l’Italia merita’ organizzato dal Corriere dello Sport, si è così espresso su Immobile:

«Noi seguiremo tutti. Sono stati 4 anni straordinari, tutti i ragazzi vanno elogiati per quello che hanno fatto. Lorenzo ha deciso di andare in Canada, Immobile deve solo stare tranquillo e leggere meno. Il campionato d’Europa è lì, non ce lo toglierà più nessuno e resterà una grande impresa».