Mancini: «Casadei? Mi ricorda Milinkovic»

Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha elogiato Cesare Casadei paragonandolo al centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic

Intervistato dal Corriere dello Sport, Roberto Mancini ha speso bellissime parole per Cesare Casadei, paragonando il ragazzo a Pogba e Milinkovic, centrocampista della Lazio:

«Sì, è possibile che possa seguire il loro percorso. Casadei è molto bravo. Mi aveva impressionato in occasione degli stage di Coverciano. E’ andato in Inghilterra e gioca in Championship, un campionato durissimo e formativo, quasi come la Premier. Lo ha aiutato molto. Se non ci fosse stato il Mondiale Under 20, sarebbe già con l’Under 21».