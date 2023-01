Mancini, stoccata a Immobile?: «In Italia non ci sono grandi attaccanti»

Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa nel corso della presentazione della nuova maglia della Nazionale

Intervenuto in conferenza stampa nel giorno della presentazione della nuova maglia dell’Italia, Roberto Mancini ha dichiarato:

NATIONS LEAGUE – «Chi preferirei incontrare tra Croazia, Olanda e Spagna a giugno prossimo in semifinale in Nations League? Sono tre Nazionali molto forti, una vale l’altra, per noi l’importante sarà vincere. Indosseremo la nuova maglia per la prima volta a marzo, a Napoli contro l’Inghilterra. Una partita che ormai è un classico. Non sarà semplice, ma vogliamo far bene sin da subito».

MANCANZA DI ATTACCANTI – «Ci sono momenti storici, in passato mancavano difensori o centrocampisti, oggi non abbiamo grandissimi giocatori in avanti. Ma stiamo cercando di trovarli. Se ci riusciamo sarà una buona cosa. Gianluca Scamacca per esempio sta facendo una buona esperienza, la Premier è difficile. I giovani devono giocare, in Italia o all’estero. Ci sono tanti giocatori che giocano ancora nelle primavere. Secondo noi giocatori con qualità ci sono, la speranza è averli con più esperienza. Cosa andrebbe fatto? Ci vuole tempo per dirlo. Stiamo andando a cercare ovunque giocatori giovani e quasi sconosciuti. Giovani di talento ci sono, spero che possano giocare e fare esperienza nei loro club per esserci utili. Manca il coraggio agli allenatori? I tecnici devono fare risultato, ognuno insegue la propria causa».

RICORDO DI VIALLI – «Era un grande uomo e abbiamo perso una grande persona. Devo ringraziare il presidente Gravina per averci dato la possibilità di lavorare insieme. Gli anni dell’Europeo per lui sono stati belli e gli hanno dato una gioia. È immortale, sarà sempre con noi, ha lasciato molto nel cuore di ogni calciatore che lo ha conosciuto».

PAROLE DINO BAGGIO – «Le parole di Dino? Non ne ho idea, bisogna andarci con i piedi di piombo con certe dichiarazioni. Purtroppo queste cose accadono a chi è stato giocatore e anche a persone normali, che non lo sono state. Bisogna stare attenti».