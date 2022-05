De Cosmi: «Tifosi della Lazio straordinari, sulla Sampdoria...»

Roberto De Cosmi, ex allenatore delle giovanili della Lazio, ha elogiato i tifosi biancocelesti presenti a La Spezia sabato sera

Intervistato da Lazio Style Radio, Roberto De Cosmi ha dichiarato:

TIFOSI LAZIO – «Ci sono state delle situazioni soprattutto in occasioni dei gol subiti in cui sarebbero servite delle interpretazioni differenti. La Lazio però ha messo tanto in campo, ha tirato molto in porta commettendo però anche tanti errori. Ha reagito sempre dopo le varie di situazioni di svantaggio a gara in corso. In questi casi ci vuole anche la qualità giusta per portare a casa la partita, rischiano anche la giocata rocambolesca, così com’è stata la partita stessa, ricca di pathos culminata con l’abbraccio finale da parte di tutti. I tifosi hanno seguito in massa la squadra in terra ligure. Voglio sottolineare questo aspetto perché la gente vuole stare vicino alla Lazio e ama la Lazio».

RETE DI MILINKOVIC – «Dopo il terzo gol poteva tagliare le gambe. Nel momento in cui recuperi e poi vai nuovamente sotto non è semplice recuperare, anche alla luce dei molteplici errori commessi in precedenza. Da quel momento si è vista una Lazio diversa, arrabbiata, determinata, coraggiosa e qualitativa. Alla fine però è riuscita a venirne a capo. Ciò che conta in questa fase è il risultato e la classifica».

SAMPDORIA – «La Sampdoria viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria nel derby è sempre antipatica, Giampaolo vuole sempre giocare. La Lazio però è costretta a vincere per chiudere nel migliore dei modi. Fare 7 punti in 3 gare sarebbe un buon bottino, ma i calcoli per quanto giusti sono al tempo stesso riduttivi. Nessuno regala niente, basta vedere Bologna, Verona o l’Empoli. Questo campionato è davvero particolare. Ne vedremo ancora delle belle».