De Cosmi: «Con la Sampdoria una Lazio pratica, Luis Alberto...»

Roberto De Cosmi, allenatore, ha analizzato la vittoria della Lazio sulla Sampdoria elogiando il gol di Luis Alberto

Intervenuto a Lazio Style Radio, Roberto De Cosmi ha parlato così della Lazio dopo la vittoria sulla Sampdoria:

LAZIO-SAMPDORIA – «Ho visto una buona Lazio al netto delle difficoltà che ci sono state. Ha interpretato bene il match. La Sampdoria non è stata poi così bassa come ci aspettava. Non merita sicuramente la classifica che ha. È venuta a giocarsela. Luis Alberto ha provato a spronare i suoi compagni ad essere più veloci visto che in alcuni frangenti la squadra era lenta. Alla fine l’ha risolta proprio lui con una giocata straordinaria».

LAZIO PRATICA – «Nella sua qualità è diventata anche pratica. Il pubblico ha capito il momento di difficoltà dal 15’ del secondo tempo e ha incitato la squadra. Alla fine comunque ha tirato molto verso lo specchio creando diverse occasioni non capitalizzate. Alcune anche clamorose. Abbiamo anche rischiato. Per fortuna Provedel si è fatto trovare pronto. L’obiettivo è stato centrato, Sarri sa bene che bisogna migliorare ma nel frattempo è bene conseguire i risultati».

DIFESA – «Siamo la terza miglior difesa. Sono numeri importanti che danno contezza della forza della squadra. Difende in maniera egregia e con la partecipazione collettiva di tutto. È sempre sul pezzo e sempre attenta. La Lazio è abile nel tenere palla e creare gli spazi, ma non sempre si può riuscire. Ci sono gli avversari e tante altre variabili da considerare».

NAPOLI-LAZIO – «Hanno grande qualità e lo hanno dimostrato nel lungo periodo anche in Europa. I nuovi si sono integrati benissimo creando un meccanismo praticamente perfetto. L’assenza di Casale sarà pesante, ma Patric ha dimostrato di essere affidabile e Romagnoli dovrebbe rientrare. Anche sugli esterni ci sono possibilità di rotazione in attesa anche di Pellegrini. In generale le alternative non mancano. Marusic-Hysaj potrebbe essere la coppia di esterni ideale per contrastare Kvaratskhelia così come fatto in altre partite in passato».