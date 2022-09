Cravero: «Con Cragnotti una società organizzata, sull'Europa...»

Roberto Cravero, ex difensore della Lazio, ha ricordato la sua esperienza europea con la Lazio e l’arrivo di Cragnotti: le sue parole

Intervistato da Il Cuoio, Roberto Cravero ha parlato così della sua esperienza alla Lazio, dal ritorno in Europa, all’insediamento di Cragnotti, al giorno dell’addio: le sue parole.

«L’avversario mi portò fortuna, segnai in entrambi i confronti. All’Olimpico ricordo che feci gol di testa su una punizione di Beppe Signori. Quella sera la gente aveva fame di Europa, sedici anni di assenza erano troppi. Peccato essere usciti contro il Boavista. Noi ci siamo subito resi conto che era una società ben organizzata. io arrivai nella prima sessione di mercato di Cragnotti, con me acquistarono grandi giocatori come Signori, Fuser, Gascoigne, Casiraghi, Marchegiani e Boksic, nel frattempo sbocciava Nesta. Abbiamo fatto il lavoro sporco per la squadre che arrivarono dopo di noi. Rigore col Lecce in Coppa Italia? Io non ci pensai nemmeno, andai a battere il rigore e lo segnai. Quello fu il mio regalo regalo di addio alla Lazio».