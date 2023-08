Serie A, Roberto Baggio indica le favorite per il titolo

Roberto Baggio, ex leggenda del calcio, ha commentato la nuova stagione di Serie A al via nel fine settimana: le sue parole

Roberto Baggio, ex attaccante dell’Italia e di diverse squadre di Serie A, ha parlato della prossima stagione a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Difficile capirlo adesso. Tutti hanno cambiato qualcosa e le milanesi in particolare hanno cambiato tanto e hanno provato a rinforzarsi, ma hanno bisogno di tempo per trovare la quadra. Il Napoli vorrà confermarsi e la Juve proverà a riscattarsi con il vantaggio di poter puntare tutto sul campionato. Sarà importante vedere come partono. Lo scorso anno il Napoli è partito bene e poi ha continuato in fiducia».