Lewandowski e il Pallone d’oro: «Le parole di Messi mi hanno commosso»

L’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski è tornato sulla mancata vittoria del Pallone d’oro: le sue dichiarazioni

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, in una intervista alla Bild è tornato a parlare della mancata vittoria del Pallone d’oro e delle parole che Lionel Messi ha espresso nei suoi confronti.

PAROLE MESSI – «Le parole di Messi sul fatto che ha detto che avrei meritato il Pallone d’Oro mi hanno davvero commosso. Queste non erano parole vuote, ma un momento piacevole della mia carriera. Ho solo scambiato due parole con Leo di persona, perché il mio spagnolo non è molto buono. Ho parlato con Kylian Mbappe in inglese, e poi lui ha tradotto per Leo. È stata una grande serata».

VINCERLO IN FUTURO – «Se proverò a vincerlo ancora? Si tratta di piccoli dettagli, tutto deve essere a posto. Quello che posso garantire è che continuerò a fare il mio lavoro e a mostrare i miei migliori risultati».