Rizzolo: «Ieri non abbiamo visto la solita Lazio, ma ha portato a casa la vittoria» Le parole dell’allenatore

Intervistato da Lazio Style Radio, l’allenatore, Antonio Rizzolo, ha parlato della vittoria della Lazio sulla Fiorentina.

«È stata una partita molto tattica, non abbiamo visto la solita Lazio. Il primo tempo non è stato bello da vedere, merito anche della Fiorentina che ha ottimi interpreti. Nel secondo tempo ha invece creato diverse occasioni da rete. È stata una Lazio diversa da come la vediamo di solito. I biancocelesti nella seconda metà della gara hanno avuto molte occasioni per chiuderla. L’importante è che sia arrivata la vittoria, che ci permette di mettere in cascina tre punti fondamentali. La Lazio non è stata occasionale, ma ha portato a casa la vittoria. Adesso le prossime gare saranno fondamentali, in particolare la sfida di Champions contro il Feyenoord»