Rizzitelli: «Questo è l’anno della Lazio, è in stato di grazia»

Rizzitelli, le parole dell’ex calciatore in merito alla corsa scudetto che vede la Lazio di mister Inzaghi al secondo posto

L’ex calciatore Ruggiero Rizzitelli è intervenuto ai microfoni di Calcionews24 e ha detto la sua sulla lotta scudetto in cui vede la Lazio favorita.

«La Lazio sembra in una di quelle annate in cui gira tutto per il verso giusto; mi viene in mente la partita con il Cagliari, con quella vittoria rocambolesca nel finale. Prendiamo in esame anche gli infortuni: non ha avuto mai lunghe assenze nei suoi uomini migliori. Ovviamente ci hanno messo del loro, prendendo consapevolezza con una squadra impostata sul gioco. Nonostante questo c’è sempre una Juve fortissima, con un grande organico a lottare fino alla fine. Se proprio devo fare un pronostico allora dico che mi è sembrato, fino allo stop per questo dannato virus, l’anno della Lazio».